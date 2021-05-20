Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Загалом, 364 законодавці проголосували “за” й лише 62 – “проти.
Президент США Джо Байден виступив після голосування, заявивши, що підтримує новий закон та зовсім скоро збирається його підписати.
Ініціатори Закону про злочини на основі ненависті через COVID- 19 – демократка з Нью-Йорка Грейс Мен та демократка з Гаваїв Мазі Хіроно. Минулого місяця законопроєкт підтримали в Сенаті (94 “за” та 1 “проти”).
“Останні півтора року були часом болю і боротьби, означених огидними актами ненависті та насильства стосовно азіатсько-американської спільноти… Осіб азійського походження звинувачували та робили цапами-відбувайлами через пандемію… в результаті чого їх били, різали, на них плювали, їх будинку підпалювали, а їх самих вбивали”, – сказала Мен.
Новий закон дасть можливість департаментам юстиції, охорони здоров’я та соціальних служб працювати з громадськими організаціями щодо видання певних рекомендацій, які стосуються підвищення рівня обізнаності населення щодо злочинів на ґрунті ненависті через пандемію коронавірусу.
Прийняття закону привітала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі:
“Закон про злочини на ґрунті ненависті через коронавірус посилить захист для запобігання та боротьби з насильством проти азійців та буде ґрунтуватися на кроках, вже зроблених президентом Байденом. Разом ці дії суттєво вплинуть на те, як ми будемо боротися зі злочинами на ґрунті ненависті в Америці, не тільки під час цієї пандемії, але на довгі роки”.
Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
- За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
- 21-річний американець з Атланти (штат Джорджія) Роберт Аарон Лонг, який убив шістьох азійських жінок, діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- Минулими вихідними по всій території США пройшли масові демонстрації та пікети у відповідь на стрілянину у спа-центрі в столичному районі Атланти у Джорджії. Тоді 21-річний американець Роберт Аарон Лонг вбив шістьох жінок азійського походження.