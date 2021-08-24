Головний лікар-інфекціоніст США, радник Білого дому щодо протидії коронавірусу Ентоні Фаучі повідомив, що США сподіваються отримати контроль над пандемією навесні 2022 року, якщо більшість населення все ж зробить необхідні щеплення.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Фаучі переконаний, що взимку певна частина американців все ж погодиться зробити щеплення проти коронавірусу.

“Якщо ми зможемо пережити цю зиму та більшість людей все ж буде вакциновано, я сподіваюсь, що ми зможемо отримати певний контроль над коронавірусом навесні 2022 року”, – пояснив Фаучі.

Він нагадав, що вакцинація — найкращий спосіб захистити націю від коронавірусу, скоротити кількість нових випадків та покінчити з пандемією.

За інформацією Центру з контролю та профілактики захворювань, станом на понеділок, 23 серпня, в США 51,5% американців (від загальної кількості населення) повністю вакциновано проти коронавірусу.

“Крок за кроком, наближаючись до весни, ми могли б повернутися й до певного звичного способу життя, а саме відновити те, про що ми говорили раніше. Приміром, роботу ресторанів, театрів і тому подібного”, – сказав Фаучі.

Він нагадав, що поки що ані медики, ані урядовці не знайшли способу зупинити пандемію коронавірусу. До цього, президент США Джо Байден просив американців до 4 липня, Дня Америки, зробити щеплення проти коронавірусу. Однак його заклик і план кампанії з вакцинації не спрацювали. Окрім цього, в США з’явився новий штам коронавірусу, боротися з яким виявилося значно складніше.

“Якщо ми й далі не зважатимемо на людей, які відмовляються вакцинуватися, але повинні були б зробити щеплення, ми дочекаємося нового штаму, який лише все ускладнить”, – пояснив Фаучі.

23 серпня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США повністю схвалило вакцину проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech (Comirnaty). Раніше нею було отримано дозвіл на екстрене використання.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Ефективність вакцини за пів року знижується з 96% до 84%. Проте навіть тоді препарат на 97% захищає від ускладнень COVID-19.