Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись “смотрящі” часів Януковича”.
Так, 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду з представниками будівельної галузі. На ній прем’єру поставили запитання, чому у виконуючої обов’язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олени Костенко радниками виявилися люди, які працювали ще за Януковича (Олександр Сергієнко і Олександр Воробйов).
“А я один такий не знаю, хто ці люди?”, – запитав Гончарук у залу, який у цей момент вибухнув обуренням.
Олександр Сергієнко в 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а Воробйов був його заступником. Їх обох пов’язували із Сергієм Кучером – главою київської ДАБІ, Януковичем-молодшим і Рибаком-молодшим (син тодішнього голови Верховної Ради).
“Саме ці люди писали під себе закон і вибудовували під себе систему 2010-2012 років. Кучер – очолював ДАБІ Києва, Рибак – ДАБІ України, а між ними був Сергієнко, який розробляв схеми. Всі, хто в будівельному бізнесі років 10, це знають і озвучили на нараді у Гончарука”, – розповів експерт із містобудування Віктор Глеба.
На нараді 17 січня Олена Костенко не змогла пояснити, чому саме ці люди її радники, але вимагала доказів їхньої корупції.
Разом із тим 3 лютого із забуття вийшов Telegram-канал Джокера, де виклали розмову забудовника Максима Микитася в ресторані, на якій він підтверджує, що за вже згаданим Кучером сьогодні стоїть Банкова, зокрема заступник голови ОП Трофімов, помічник президента Олександр Єрмак і навіть сам Богдан. І що від їхнього імені Кучер вирішує питання.
- Верховна Рада України підтримала сьогодні звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад і територій України.
- Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.
- Відставка міністра розвитку регіонів Альони Бабак пов’язана з боротьбою за контроль над Державною архітекторно-будівельною інспекцією. Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись смотрящі часів Януковича”.