Люди, які займалися організацією схем при четвертому президентові Вікторі Януковичу, повернулися до роботи при нинішньому главі держави Володимирові Зеленському.

Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись “смотрящі” часів Януковича”.

Так, 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду з представниками будівельної галузі. На ній прем’єру поставили запитання, чому у виконуючої обов’язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олени Костенко радниками виявилися люди, які працювали ще за Януковича (Олександр Сергієнко і Олександр Воробйов).

“А я один такий не знаю, хто ці люди?”, – запитав Гончарук у залу, який у цей момент вибухнув обуренням.

Олександр Сергієнко в 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а Воробйов був його заступником. Їх обох пов’язували із Сергієм Кучером – главою київської ДАБІ, Януковичем-молодшим і Рибаком-молодшим (син тодішнього голови Верховної Ради).

“Саме ці люди писали під себе закон і вибудовували під себе систему 2010-2012 років. Кучер – очолював ДАБІ Києва, Рибак – ДАБІ України, а між ними був Сергієнко, який розробляв схеми. Всі, хто в будівельному бізнесі років 10, це знають і озвучили на нараді у Гончарука”, – розповів експерт із містобудування Віктор Глеба.

На нараді 17 січня Олена Костенко не змогла пояснити, чому саме ці люди її радники, але вимагала доказів їхньої корупції.

Разом із тим 3 лютого із забуття вийшов Telegram-канал Джокера, де виклали розмову забудовника Максима Микитася в ресторані, на якій він підтверджує, що за вже згаданим Кучером сьогодні стоїть Банкова, зокрема заступник голови ОП Трофімов, помічник президента Олександр Єрмак і навіть сам Богдан. І що від їхнього імені Кучер вирішує питання.