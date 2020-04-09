У трьох областях можуть ввести комендантську годину на вихідних, – мер Івано-Франківська

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.
Він розповів, що на нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня.
“Яке це число, не уточнили. Прем’єр-міністр сказав, що карантин буде продовжено”, – повідомив мер.
За його словами, також розглядається можливість введення на вихідних комендантської години в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.
“Також поінформували, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. В тому числі розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем’єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра”, – сказав Марцінків.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.