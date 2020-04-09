У трьох областях можуть ввести комендантську годину на вихідних, – мер Івано-Франківська

Кабінет Міністрів розглядає можливість введення в трьох областях на заході України комендантської години на вихідних.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що на нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня.

“Яке це число, не уточнили. Прем’єр-міністр сказав, що карантин буде продовжено”, – повідомив мер.

За його словами, також розглядається можливість введення на вихідних комендантської години в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

“Також поінформували, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. В тому числі розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем’єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра”, – сказав Марцінків.