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У трьох областях можуть ввести комендантську годину на вихідних, – мер Івано-Франківська

Кабінет Міністрів розглядає можливість введення в трьох областях на заході України комендантської години на вихідних.

Четвер, 9 квітня 2020, 17:37

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що на нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня.

“Яке це число, не уточнили. Прем’єр-міністр сказав, що карантин буде продовжено”, – повідомив мер.

За його словами, також розглядається можливість введення на вихідних комендантської години в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях.

“Також поінформували, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. В тому числі розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем’єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра”, – сказав Марцінків.

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Теги: Коронавірус, ИваноФранковская область, карантин

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