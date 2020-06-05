У Twitter заблокували відео Трампа

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Уточнюється, що мультимедіа тривалістю близько чотирьох хвилин, опубліковане на сторінці Трампа, було позначений як “заблоковане у зв’язку зі скаргою правовласника”.

У ролику Дональд Трамп висловлювався про смерть Джорджа Флойда. Президент говорив про “насильство і анархію з боку лівих угруповань” і “велику трагедію”, а також про роботу правоохоронних органів.

При цьому промова Трампа на відео супроводжувалася знімками і доріжками, знятими під час протестів в США.

Повідомляється, що команда Дональда Трампа звинуватила соціальну мережу і засновника Twitter Джека Дорсі в цензурі “об’єднуючого і життєствердного послання від президента”. Також в компанію звернулися з питанням про те, хто подав скаргу на відео і яке авторське право було порушено.