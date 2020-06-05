У Twitter заблокували відео Трампа

Про це повідомляє американське видання The Hill.
Уточнюється, що мультимедіа тривалістю близько чотирьох хвилин, опубліковане на сторінці Трампа, було позначений як “заблоковане у зв’язку зі скаргою правовласника”.
У ролику Дональд Трамп висловлювався про смерть Джорджа Флойда. Президент говорив про “насильство і анархію з боку лівих угруповань” і “велику трагедію”, а також про роботу правоохоронних органів.
При цьому промова Трампа на відео супроводжувалася знімками і доріжками, знятими під час протестів в США.
Повідомляється, що команда Дональда Трампа звинуватила соціальну мережу і засновника Twitter Джека Дорсі в цензурі “об’єднуючого і життєствердного послання від президента”. Також в компанію звернулися з питанням про те, хто подав скаргу на відео і яке авторське право було порушено.
- Напередодні у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.