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У Twitter заблокували відео Трампа

У соціальній мережі Twitter заблокували відеоролик президента США Дональда Трампа, присвячений пам'яті Джорджа Флойда.

П’ятниця, 5 червня 2020, 13:31

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Уточнюється, що мультимедіа тривалістю близько чотирьох хвилин, опубліковане на сторінці Трампа, було позначений як “заблоковане у зв’язку зі скаргою правовласника”.

У ролику Дональд Трамп висловлювався про смерть Джорджа Флойда. Президент говорив про “насильство і анархію з боку лівих угруповань” і “велику трагедію”, а також про роботу правоохоронних органів.

При цьому промова Трампа на відео супроводжувалася знімками і доріжками, знятими під час протестів в США.

Повідомляється, що команда Дональда Трампа звинуватила соціальну мережу і засновника Twitter Джека Дорсі в цензурі “об’єднуючого і життєствердного послання від президента”. Також в компанію звернулися з питанням про те, хто подав скаргу на відео і яке авторське право було порушено.

Теги: Джордж Флойд, Дональд Трамп, США, Twitter

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