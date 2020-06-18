Місцева влада в Україні зможе посилювати карантин в окремих населених пунктах, а не на території всієї області.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів поновив індикатори посилення/ослаблення карантинних заходів. Вони набудуть чинності з 22 червня.

Зокрема, встановлено такі критерії:

• Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА-аналізу має становити не менше 24 на 100 тисяч населення (раніше було 12 на 100 тисяч).

• Замість інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за 7 днів на 100 тис. населення) вводиться коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Це співвідношення нових випадків захворювання до кількості ПЛР-тестів за 7 днів (не повинно перевищувати 11 %).

• Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, не повинна перевищувати 50 %;

• Введено показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом – не більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення за тиждень).

Невідповідність цим критеріям є підставою для визнання тієї чи іншої області регіоном зі значним поширенням COVID-19 і для посилення карантину.

Рішення про посилення або послаблення карантину прийматимуть органи місцевого самоврядування за поданням головного санітарного лікаря області.

“Ми підвищуємо роль головного санітарного лікаря області. Саме його подання має бути підставою для припинення діяльності в певних сферах… Обмежувальні протиепідемічні заходи тепер застосовуються не для цілої області. Регіональна комісія (з питань надзвичайних ситуацій, – ред.) може приймати рішення і закривати окремі населені пункти, окремі сфери діяльності в населених пунктах”, – наголосив Ляшко.

(На відео – з 19:25)