В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.

Про це поінформували в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

“Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн. Таке збільшення передбачено постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України”, – зазначається в повідомленні.

Постанова набула чинності 18 квітня 2020 року. Вона застосовується з початку оголошення карантину (тобто з 12 березня), і діятиме протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

У цей час мінімальний розмір допомоги із безробіття в 1000 гривень отримуватимуть:

• ті, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мали страховий стаж менше 6 місяців або були звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

• молоді люди, які закінчили або припинили навчання в середньому і вищому навчальному закладі, звільнилися зі строкової військової служби і потребують сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

• внутрішньо переміщені особи, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Всім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), вона буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації в службі зайнятості.

У міністерстві нагадали, що в період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подачі заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги із безробіття призначається з першого дня реєстрації.