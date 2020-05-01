Про це поінформували в прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України.
“Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85 %)”, – йдеться в повідомленні.
Як поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, тільки за останню добу захворів 91 медик.
“За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник”, – заявив він.
З початку епідемії коронавірус був підтверджений у 2154 українських медиків.
При цьому 311 медпрацівників уже одужали (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).
В цілому в Україні підтверджено 10 тисяч 861 випадок COVID-19. Госпіталізації потребували 3335 людей, з них 369 медиків.
До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 143 людини, в тому числі одна дитина і 10 медиків.
- Кабінет Міністрів запланував ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. Після цієї дати в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаль по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.