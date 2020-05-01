В Україні з початку епідемії коронавірусу померли 16 медпрацівників, які заразилися COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

“Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85 %)”, – йдеться в повідомленні.

Як поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, тільки за останню добу захворів 91 медик.

“За минулу добу захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник”, – заявив він.

З початку епідемії коронавірус був підтверджений у 2154 українських медиків.

При цьому 311 медпрацівників уже одужали (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

В цілому в Україні підтверджено 10 тисяч 861 випадок COVID-19. Госпіталізації потребували 3335 людей, з них 369 медиків.

До апаратів штучної вентиляції легенів були підключені 143 людини, в тому числі одна дитина і 10 медиків.