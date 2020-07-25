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В Україні побільшало областей, не готових до послаблення карантину

Станом на 25 липня дев’ять областей України не відповідають необхідним вимогам для послаблення протиепідемічних заходів.

Субота, 25 липня 2020, 14:35

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (64,23%).

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,45%), Івано-Франківська (12,71%), Львівська (11,51%), Рівненська (11,56%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (32,67%), Волинська (13,98%), Житомирська (51,84%), Івано-Франківська (35,30% ), Тернопільська (88,90%) і Чернівецька області (34,23%) області.

Водночас усі області відповідають показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення).

При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Нагадаємо, що вчора повідомлялося про шість областей, які не відповідають вимогам для пом’якшення карантину.

Теги: МОЗ, коронавирус, Коронавірус, Україна, карантин, области

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