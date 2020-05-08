Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 504 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 514 випадків;
  • Волинська область — 424 випадки;
  • Дніпропетровська область — 652 випадки;
  • Донецька область — 91 випадок;
  • Житомирська область — 480 випадків;
  • Закарпатська область — 644 випадки;
  • Запорізька область — 312 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1078 випадків;
  • Кіровоградська область — 408 випадків;
  • м. Київ — 1721 випадок;
  • Київська область — 935 випадків;
  • Львівська область — 660 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 179 випадків;
  • Одеська область — 583 випадки;
  • Полтавська область — 239 випадків;
  • Рівненська область — 855 випадків;
  • Сумська область — 147 випадків;
  • Тернопільська область — 959 випадків;
  • Харківська область — 478 випадків;
  • Херсонська область — 149 випадків;
  • Хмельницька область — 148 випадків;
  • Чернівецька область — 2097 випадків;
  • Черкаська область — 331 випадок;
  • Чернігівська область — 69 випадків.

7 травня в Україні другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу COVID-19, підтверджених за добу. При цьому видужала рекордна кількість людей – майже 300.

  • Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
  • Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
  • План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.