Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За добу зафіксовано 504 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 514 випадків;
- Волинська область — 424 випадки;
- Дніпропетровська область — 652 випадки;
- Донецька область — 91 випадок;
- Житомирська область — 480 випадків;
- Закарпатська область — 644 випадки;
- Запорізька область — 312 випадків;
- Івано-Франківська область — 1078 випадків;
- Кіровоградська область — 408 випадків;
- м. Київ — 1721 випадок;
- Київська область — 935 випадків;
- Львівська область — 660 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 179 випадків;
- Одеська область — 583 випадки;
- Полтавська область — 239 випадків;
- Рівненська область — 855 випадків;
- Сумська область — 147 випадків;
- Тернопільська область — 959 випадків;
- Харківська область — 478 випадків;
- Херсонська область — 149 випадків;
- Хмельницька область — 148 випадків;
- Чернівецька область — 2097 випадків;
- Черкаська область — 331 випадок;
- Чернігівська область — 69 випадків.
7 травня в Україні другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу COVID-19, підтверджених за добу. При цьому видужала рекордна кількість людей – майже 300.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.