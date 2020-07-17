Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 132, Рівненській області – 88 та Києві – 76.

За добу померли 11 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1456 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 838 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 29 769 пацієнтів.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2253 випадки;
  • Волинська область — 3188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1174 випадки;
  • Донецька область — 781 випадок;
  • Житомирська область — 1580 випадків;
  • Закарпатська область — 4229 випадків;
  • Запорізька область — 658 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3309 випадків;
  • Кіровоградська область — 677 випадків;
  • м. Київ — 6689 випадків;
  • Київська область — 3184 випадки;
  • Львівська область — 7754 випадки;
  • Луганська область — 100 випадків;
  • Миколаївська область — 504 випадки;
  • Одеська область — 2435 випадків;
  • Полтавська область — 347 випадків;
  • Рівненська область — 4940 випадків;
  • Сумська область — 352 випадки;
  • Тернопільська область — 2358 випадків;
  • Харківська область — 2909 випадків;
  • Херсонська область — 207 випадків;
  • Хмельницька область — 942 випадки;
  • Чернівецька область — 5262 випадки;
  • Черкаська область — 800 випадків;
  • Чернігівська область — 632 випадки.