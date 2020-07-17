Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 132, Рівненській області – 88 та Києві – 76.
За добу померли 11 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1456 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 838 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 29 769 пацієнтів.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2253 випадки;
- Волинська область — 3188 випадків;
- Дніпропетровська область — 1174 випадки;
- Донецька область — 781 випадок;
- Житомирська область — 1580 випадків;
- Закарпатська область — 4229 випадків;
- Запорізька область — 658 випадків;
- Івано-Франківська область — 3309 випадків;
- Кіровоградська область — 677 випадків;
- м. Київ — 6689 випадків;
- Київська область — 3184 випадки;
- Львівська область — 7754 випадки;
- Луганська область — 100 випадків;
- Миколаївська область — 504 випадки;
- Одеська область — 2435 випадків;
- Полтавська область — 347 випадків;
- Рівненська область — 4940 випадків;
- Сумська область — 352 випадки;
- Тернопільська область — 2358 випадків;
- Харківська область — 2909 випадків;
- Херсонська область — 207 випадків;
- Хмельницька область — 942 випадки;
- Чернівецька область — 5262 випадки;
- Черкаська область — 800 випадків;
- Чернігівська область — 632 випадки.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.