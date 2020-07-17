В Україні станом на 17 липня зафіксовано 57 264 випадки захворювання на COVID-19, за добу — 809 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Львівській області – 132, Рівненській області – 88 та Києві – 76.

За добу померли 11 осіб. Загалом з початку спалаху в Україні зафіксовано 1456 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 838 людей. З початку спалаху подолали коронавірус 29 769 пацієнтів.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.