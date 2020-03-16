В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Зараз з’ясовується коло людей, з якими вони контактували.
На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано п’ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1, летальний випадок) області.
Загалом вірусологічний референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджувала понад 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров’я України отримано 94 підозри на новий коронавірус.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
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