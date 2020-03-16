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15 березня

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В Україні зафіксовано два нові випадки інфікування COVID-19

16 березня в Чернівецькій області у двох жінок виявився позитивний результат на вірус COVID-19.

Понеділок, 16 березня 2020, 10:18

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Пацієнтки ізольовані, їх стан стабільний. Зараз з’ясовується коло людей, з якими вони контактували.

На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано п’ять позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1, летальний випадок) області.

Загалом вірусологічний референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджувала понад 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров’я України отримано 94 підозри на новий коронавірус.

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  • 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.
Теги: коронавірус, МОЗ

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