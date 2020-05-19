Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 535 до 548).
Водночас одужали 356 осіб. Це вдруге за час епідемії коронавірусу в Україні, коли кількість тих, хто одужав за добу, перевищила число хворих.
“Станом на 9:00 19 травня в Україні 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 751 випадок;
• Волинська область – 635 випадків;
• Дніпропетровська область – 843 випадки;
• Донецька область – 131 випадок;
• Житомирська область – 573 випадки;
• Закарпатська область – 911 випадків;
• Запорізька область – 385 випадків;
• Івано-Франківська область – 1235 випадків;
• Кіровоградська область – 445 випадків;
• місто Київ – 2359 випадків;
• Київська область – 1245 випадків;
• Львівська область – 1098 випадків;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 263 випадки;
• Одеська область – 784 випадки;
• Полтавська область – 264 випадки;
• Рівненська область – 1188 випадків;
• Сумська область – 164 випадки;
• Тернопільська область – 1081 випадок;
• Харківська область – 816 випадків;
• Херсонська область – 168 випадків;
• Хмельницька область – 267 випадків;
• Чернівецька область – 2742 випадки;
• Черкаська область – 376 випадків;
• Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Варто зазначити, що 260 нових випадків COVID-19 – це найменша кількість за останній місяць. Так, станом на 20 квітня повідомлялося про 261 випадок коронавірусу. В подальшому показники добової захворюваності були вищими.
Ще менша кількість захворювань фіксувалася на початку квітня (наприклад, 9 квітня повідомлялося про 224 нові випадки).
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 19 травня в Центр надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47 тис. 174 повідомлення про підозру на COVID-19.
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