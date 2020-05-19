В Україні станом на ранок 19 травня зафіксовано 18 тис. 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 260 нових випадків – найменшу кількість за останній місяць.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 535 до 548).

Водночас одужали 356 осіб. Це вдруге за час епідемії коронавірусу в Україні, коли кількість тих, хто одужав за добу, перевищила число хворих.

“Станом на 9:00 19 травня в Україні 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 751 випадок;

• Волинська область – 635 випадків;

• Дніпропетровська область – 843 випадки;

• Донецька область – 131 випадок;

• Житомирська область – 573 випадки;

• Закарпатська область – 911 випадків;

• Запорізька область – 385 випадків;

• Івано-Франківська область – 1235 випадків;

• Кіровоградська область – 445 випадків;

• місто Київ – 2359 випадків;

• Київська область – 1245 випадків;

• Львівська область – 1098 випадків;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 263 випадки;

• Одеська область – 784 випадки;

• Полтавська область – 264 випадки;

• Рівненська область – 1188 випадків;

• Сумська область – 164 випадки;

• Тернопільська область – 1081 випадок;

• Харківська область – 816 випадків;

• Херсонська область – 168 випадків;

• Хмельницька область – 267 випадків;

• Чернівецька область – 2742 випадки;

• Черкаська область – 376 випадків;

• Чернігівська область – 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Варто зазначити, що 260 нових випадків COVID-19 – це найменша кількість за останній місяць. Так, станом на 20 квітня повідомлялося про 261 випадок коронавірусу. В подальшому показники добової захворюваності були вищими.

Ще менша кількість захворювань фіксувалася на початку квітня (наприклад, 9 квітня повідомлялося про 224 нові випадки).

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 19 травня в Центр надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47 тис. 174 повідомлення про підозру на COVID-19.