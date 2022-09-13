Зображення: www.gp.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У повідомленні зазначається, що до початку повномасштабної війни Росії проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення міноборони РБ, білоруських та російських підприємств.

Проте зараз вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних сил України.

Зображення: www.gp.gov.ua

Крім того, під час слідства встановлено, що підприємства, яким належить арештоване майно, проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб Збройних сил Росії військової та іншої техніки, тим самим вони сприяють агресії РФ проти України.

Варто зазначити, що міністерство фінансів США застосувало санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають Федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента Росії.

Зображення: www.gp.gov.ua

Нещодавно суд наклав арешт на нерухоме майно підприємства, засновниками якого є росіяни. Під арешт потрапили нежитлове приміщення та земельна ділянка неподалік центру Харкова.