Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
У повідомленні зазначається, що до початку повномасштабної війни Росії проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення міноборони РБ, білоруських та російських підприємств.
Проте зараз вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних сил України.
Крім того, під час слідства встановлено, що підприємства, яким належить арештоване майно, проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб Збройних сил Росії військової та іншої техніки, тим самим вони сприяють агресії РФ проти України.
Варто зазначити, що міністерство фінансів США застосувало санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають Федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента Росії.
Нещодавно суд наклав арешт на нерухоме майно підприємства, засновниками якого є росіяни. Під арешт потрапили нежитлове приміщення та земельна ділянка неподалік центру Харкова.
- Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало активи, 420 млн грн та понад 700 тис. товарів компаній відомої російської бізнесвумен.
- В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.
- Суд наклав арешт на нерухомість та корпоративні права підприємства на 350 млн грн, бенефіціарним власником якого є громадянин Росії.