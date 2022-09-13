Суд наклав арешт на майно російських та білоруських підприємств вартістю майже 300 млн грн. Зокрема арештовано вертоліт, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У повідомленні зазначається, що до початку повномасштабної війни Росії проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення міноборони РБ, білоруських та російських підприємств.

Проте зараз вживаються заходи для передачі арештованого майна на потреби Збройних сил України.

Крім того, під час слідства встановлено, що підприємства, яким належить арештоване майно, проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері розробки, виробництва та постачання для потреб Збройних сил Росії військової та іншої техніки, тим самим вони сприяють агресії РФ проти України.

Варто зазначити, що міністерство фінансів США застосувало санкції щодо одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств виступають Федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента Росії.

Нещодавно суд наклав арешт на нерухоме майно підприємства, засновниками якого є росіяни. Під арешт потрапили нежитлове приміщення та земельна ділянка неподалік центру Харкова.