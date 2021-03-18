Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садовяк наголосила, що частина хворих на COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або перебувають у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.
Закон передбачає, що порушення порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 – 8500 гривень.
“Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону №4540 за основу”, – сказано у повідомленні.
- З 21 листопада 2020 року в Україні можуть штрафувати громадян за відсутність маски в громадських будівлях і в громадському транспорті. Сума штрафу становить від 170 до 255 гривень. Поліцейські можуть на місці виносити рішення щодо громадян, які перебувають у громадських будівлях або транспорті без одягнених масок чи респіраторів.
- У Національній поліції заявляли, що правоохоронці штрафуватимуть громадян за відсутність захисних масок у тому разі, якщо порушники не реагуватимуть на зауваження.
- Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що українців не штрафуватимуть за перебування без масок на вулиці.
- Понад 70% українців підтримують введення штрафів за перебування без захисної маски на обличчі в громадських місцях і транспорті.