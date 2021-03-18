В Україні хочуть карати за порушення режиму самоізоляції та обсервації. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити відповідний проєкт закону №4540.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садовяк наголосила, що частина хворих на COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або перебувають у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

Закон передбачає, що порушення порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 – 8500 гривень.

“Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проєкт закону №4540 за основу”, – сказано у повідомленні.