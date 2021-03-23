Станом на вівторок, 23 березня, в Україні лише одна область віднесена до "жовтої" зони карантину. Водночас розширилася "червона" зона: туди додалася Львівська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у “жовтій” зоні карантину зараз залишилася лише Херсонська область.

Варто зазначити, що лише місяць тому (на момент введення в Україні адаптивного карантину) “жовтий” рівень епідемічної небезпеки було встановлено на всій території нашої країни, за винятком Івано-Франківщини, де тоді було запроваджено “червону” зону.

До “червоної” зони карантину зараз віднесені місто Київ та вісім областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька.

Протягом трьох днів поспіль у зазначених регіонах був значно перевищений рівень госпіталізацій на 100 тис. населення (в нормі не має перевищувати 60 госпіталізацій).

Всі інші регіони включені до “помаранчевої” зони карантину.

За даними МОЗ, показники госпіталізацій хворих на коронавірус перевищені в ряді областей, які зараз знаходяться в “помаранчевій” зоні. Це Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська, Хмельницька і Чернігівська області.

Як відомо, “червона” зона запроваджується на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки змінюється на “помаранчевий” у разі наявності в регіоні хоча б однієї з цих ознак.