Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало ще понад 1000 осіб та компаній для накладення міжнародних санкцій.

Про це йдеться на офіційній сторінці НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало новий список із 1043 фізичних та юридичних осіб, які причетні до повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, що це вже 16 перелік кандидатів на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу генерального прокурора. Всього до списків внесено вже 16,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб.

У перелік потрапили: керівництво регіональних відділень партї кремля – “Єдина Росія” та компанії, які випускають й поширюють антиукраїнську літературу, окремі видання яких містять заклики до порушення територіальної цілісності України та спотворюють історію.

До списку додали найбільші видавництва РФ – “Ексмо” та “АСТ”, а також велику мережу книжкових магазинів “Читай-город – Буквоед”.

Також до списку потрапив Аркадій Дворкович – президент Міжнародної шахової федерації та російський політик. Він відкрито підтримав псевдореферендум про приєднання Криму до РФ та його анексію й систематично поширював наративи відповідно до кремлівської пропаганди для виправдання дій Росії на території України.