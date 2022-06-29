Про це йдеться на офіційній сторінці НАЗК.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало новий список із 1043 фізичних та юридичних осіб, які причетні до повномасштабної війни проти України.
Нагадаємо, що це вже 16 перелік кандидатів на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу генерального прокурора. Всього до списків внесено вже 16,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб.
У перелік потрапили: керівництво регіональних відділень партї кремля – “Єдина Росія” та компанії, які випускають й поширюють антиукраїнську літературу, окремі видання яких містять заклики до порушення територіальної цілісності України та спотворюють історію.
До списку додали найбільші видавництва РФ – “Ексмо” та “АСТ”, а також велику мережу книжкових магазинів “Читай-город – Буквоед”.
Також до списку потрапив Аркадій Дворкович – президент Міжнародної шахової федерації та російський політик. Він відкрито підтримав псевдореферендум про приєднання Криму до РФ та його анексію й систематично поширював наративи відповідно до кремлівської пропаганди для виправдання дій Росії на території України.
- Нагадаємо, що нещодавно Велика Британія оголосила про нові персональні санкції щодо окремих громадян Росії. До списку потрапив і російський олігарх Володимир Потанін – друга за багатством людина у РФ.
- Співробітники СБУ припинили діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Загалом активи видобувних компаній, які належали російському олігарху заблокували на понад 1 мільярд гривень.
- Супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.
- Прокуратура Мюнхена і Федеральне відомство у кримінальних справах конфіскували нерухомість, що належала депутату державної думи РФ та його дружині. Після запровадження санкцій вони отримували орендну плату та підозрюються у порушенні німецького законодавства. Три квартири у Мюнхені, а також банківський рахунок, на який надходила орендна плата на суму близько 3500 євро на місяць, вилучено 14 червня.