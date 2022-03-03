В Україні на восьмий день оголошення війни Росією підтримали низку законопроєктів для посилення безпеки громадян. Серед них - про посилення кримінальної відповідальності за колабораціонізм, дезінформацію та мародерство під час війни.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

Парламент підтримав низку важливих законів, ініційованих зокрема “Європейською Солідарністю”. Законопроєкти зареєстрували ще пів року тому.

Наразі колабораціонізм, тобто “п’ята колона”, що взаємодіє з країною-агресором, є кримінальним злочином, за який будуть нести відповідальність. Покарання полягає у позбавленні волі на 15 років або довічному позбавленні волі, з конфіскацією всього майна.

Інший закон стосується інформаційної безпеки, оскільки Росія намагалася розколоти українське суспільство. Тепер пропаганда РФ отримає потужну протидію, аби не “допустити захоплення мізків, отруєння українців”.

“Для цього ми робимо потужне щеплення і прийнято два закони, які посилюють нашу боротьбу проти інформаційних атак як складової гібридної війни”, – зазначив голова “ЄС” Петро Порошенко.

Ще один ухвалений закон – про різке збільшення відповідальності за мародерство. Початок військового стану та бойових дій – не причина, аби порушувати добробут простих людей, які потребують захисту. Покарання може сягати довічного ув’язнення.

“І в найкоротший термін розробили різке підвищення відповідальності за мародерство. Ми не допустимо цих жахливих злочинів”, – підкреслив п’ятий Президент України.

Парламент також ухвалив рішення стосовно конфіскації майна держави-агресора. Аналогічні заходи провели країни-партнери: арештовують яхти, літаки, будинки російських олігархів. Це майно належить вищому російському керівництву, російській державі і російським державним підприємствам, організаціям та установам тощо.

“Дуже добре, що ВРУ сьогодні, зокрема, де ми були співавторами цих ініціатив, прийняла дуже швидке рішення про конфіскацію активів російської держави до власності Української держави”, – прокоментував він.

Зазначимо, що раніше “Європейська Солідарність” просувала закон про мобілізацію, який підтримав президент Володимир Зеленський. На сьогодні, Збройні сили України мають величезний рівень довіри українського народу та успішно б’є російського агресора.

“В умовах, коли ворог, загарбник, який гірше за фашистів робить все можливе, щоб захопити Україну, оточити Київ, зруйнувати наші міста і перетворити їх на суцільний Сталінград, ми маємо мобілізуватися і захистити Україну, захистити цивільне населення. У нас точно це вийде”, – наголосив Порошенко.