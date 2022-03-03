Про це повідомляє голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

Ракетні та авіаційні удари постійно наносять по містах і селах Ізюмського району. Окупанти обстрілювали Балаклію, Куньє, Веселе, Волохів яр, Гороховатку та Ізюм. Вони ж розбомбили у Гороховатці школу.

За минулу ніч серед дев’яти загиблих були двоє дітей. Працівник військкомату, якого доставили до Ізюмської лікарні, помер, передав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

“Вкотре прошу всіх знаходиться у безпечних місцях, берегти себе і своїх рідних”, — наголосив Степан Масельський.

Разом із керівниками територіальних громад працюють над усуненням пошкоджень і наслідків бомбардування. Наразі організовують роботу підприємств життєзабезпечення.