Про це повідомляє голова Ізюмської РДА Степан Масельський.
Ракетні та авіаційні удари постійно наносять по містах і селах Ізюмського району. Окупанти обстрілювали Балаклію, Куньє, Веселе, Волохів яр, Гороховатку та Ізюм. Вони ж розбомбили у Гороховатці школу.
За минулу ніч серед дев’яти загиблих були двоє дітей. Працівник військкомату, якого доставили до Ізюмської лікарні, помер, передав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.
“Вкотре прошу всіх знаходиться у безпечних місцях, берегти себе і своїх рідних”, — наголосив Степан Масельський.
Разом із керівниками територіальних громад працюють над усуненням пошкоджень і наслідків бомбардування. Наразі організовують роботу підприємств життєзабезпечення.
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