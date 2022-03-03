3 березня Верховна Рада проголосувала за введення довічного ув'язнення за мародерство, диверсії, держзраду, схвалила націоналізацію майна рф та погодила указ Володимира Зеленського про мобілізацію.

Про це повідомив спікер Парламенту Руслан Стефанчук у Facebook.

У Верховній Раді України відбулося пленарне засідання, під час якого прийнято 14 законів та одну постанову.

Зокрема, Парламентом ухвалено Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (№ 7123).

Верховна Рада України також прийняла:

закон №7113 — затвердили Указ Президента України “Про загальну мобілізацію”;

закон №7115 — унормували використання ЗСУ та інших військових формувань для відсічі збройній агресії РФ проти України;

закон №5143 — встановили обмеження доступу до виконання окремих функцій, пов’язаних зі здійсненням виборів усіх рівнів, а також доступу до військової служби та до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою-агресором;

закон №5144 — запровадили кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором;

закон №5101 — заборонили виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора;

закон №5102 — посилили протидію гібридній інформаційній війні, яку веде держава-агресор проти України;

закон №7118 — забезпечили невідворотність покарання осіб, які вчинили окремі злочини в умовах воєнного стану;

закон №7117 — надали змогу судам здійснювати правосуддя у випадку виникнення надзвичайних обставин та введення воєнного стану;

закон №7116 — передбачили максимальне покарання за держзраду та диверсію в умовах воєнного стану — позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією всього майна;

закон №7120 — передбачили можливість отримання вогнепальної зброї та боєприпасів цивільним особам протягом дії воєнного стану;

закон №7121 — відтермінували подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану;

закон №7122 — визначили правові засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів;

закон №7124 — посилили відповідальність за мародерство;

закон №7125 — звільнили від відповідальності платників у разі неможливості виконання своїх обов’язків.

Своєю чергою, народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що 3 березня понад 280 депутатів ВР зібралися на засідання.

Головне, за словами Геращенко, ВР прийняла звернення – заклик до світу негайно закрити небо над Україною! Створити гуманітарний коридор під прапором МКЧХ, аби вивезти дітей і жінок з найбільш обстрілювали з районів і негайно ввести в Україну миротворчу місію ООН.

“Наша фракція була майже в повному складі – більше ніж 20 депутатів. Ще ніколи я так не раділа і не тішилася зустріти всіх колег з інших фракцій, щиро обійняти їх і побажати всім нам вистояти і перемогти. І докажем, що ми браття, козацького роду”, – наголосила депутатка.

Вона зауважила, що ще ніколи слова українського гімну не звучали за таких драматичних обставин.

Та наголосила, що для депутатів наразі честь представляти великий, мужній, європейський український народ, і сьогодні ми об‘єднані, як ніколи.