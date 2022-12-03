Уряд продовжив на місяць термін дії відстрочок від призову під час мобілізації, наданих раніше і термін яких не сплив.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Кабінет Міністрів України продовжив на один місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки.

“Ми автоматично продовжуємо термін дії відстрочок, наданих раніше і термін яких не сплив”, – повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

А також пояснила, що відповідне рішення дозволить забезпечити умови для безперебійної роботи підприємств, критично важливих для функціонування економіки, а також тих, що виконують мобзавдання, державних установ, органів місцевого самоврядування тощо. Тобто усіх структур, за яким чинним законодавством закріплено право на бронювання.

У відомстві зазначили, що питання бронювання працівників – одне з тих, що найчастіше порушують представники різних сфер господарства під час зустрічей з урядовцями.

Нагадаємо, що Верховний суд України визначив, що повістка Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Відтак, громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду. До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду.

З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам вручили повістку, та ви за неї розписалися, обов’язково необхідно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами юриста Ігоря Колесника, якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність.