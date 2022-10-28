Верховний суд України визначив, що повістка Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Про це повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного суду. До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду.

З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам виписали повістку та ви за неї розписалися, обов’язково необхідно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

“Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність”, − розповів юрист Ігор Колесник.

Зокрема, у Військовій службі правопорядку у Збройних силах України нагадали, що за ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Варто зазначити, що в Україні під час повномасштабної війни обмежили виїзд за кордон для студентів іноземних закладів вищої освіти, зокрема, через численні підробки документів. Обмеження почало діяти з 14 вересня 2022 року. Таке рішення надійшло до Державної прикордонної служби України від вищого військового керівництва.