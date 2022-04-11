Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко оголосив, що держава розпочинає будівництво житла для людей, які втратили його через війну. Будуватимуть у 10 регіонах і обиратимуть проєкти, які можна завершити за 3-4 місяці.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

У найближчий місяць держава почне викупати готові житлові будинки, які ще не введені в експлуатацію, щоб надавати їх переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою. Йдеться не про модульні містечка, а саме про стаціонарне житло.

“Це будуть саме квартири – у більшості двокімнатні, але й однокімнатні та трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців у містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири віддамо військовим і всім іншим, хто стояв у чергах”, – пояснив Тимошенко.

Він зауважив про початок перемовин із будівельниками у кожному регіоні, щоб ті розробили варіанти, як побудувати усе дешево, але якісно. Та наголосив, що вже перші квартири планується отримати через три-чотири місяці.