Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
У найближчий місяць держава почне викупати готові житлові будинки, які ще не введені в експлуатацію, щоб надавати їх переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою. Йдеться не про модульні містечка, а саме про стаціонарне житло.
“Це будуть саме квартири – у більшості двокімнатні, але й однокімнатні та трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців у містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири віддамо військовим і всім іншим, хто стояв у чергах”, – пояснив Тимошенко.
Він зауважив про початок перемовин із будівельниками у кожному регіоні, щоб ті розробили варіанти, як побудувати усе дешево, але якісно. Та наголосив, що вже перші квартири планується отримати через три-чотири місяці.
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