В Україні сформовано понад 500 мобільних бригад, які робитимуть щеплення проти COVID-19

Наразі в Україні сформовано понад 500 мобільних бригад, які через тиждень почнуть навчання, щоб у середині лютого робити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в статті #Букв “Як українців вакцинуватимуть проти COVID-19”.

”Зараз сформовано понад 500 мобільних бригад, які через тиждень почнуть навчання, щоб у середині лютого, коли очікується вакцина, вони могли почати роботу”, – повідомив інфекціоніст Федій Лапій, який очолює Національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики (НТГІ), що допомагала складати план вакцинації.

Крім мобільних груп, вакцинацію будуть проводити пункти щеплень.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо кампанія вакцинації розпочнеться в лютому-березні, до неї залучать 500 мобільних бригад і 4250 кабінетів щеплень, то до кінця 2021 року будуть вакциновані 14 млн людей, або 34 % населення.

Планується, що одна мобільна бригада зможе зробити близько 100 щеплень за добу, в пунктах вакцинації охоплення буде меншим, але з кращою доступністю – дізнатися про їхнє розташування та записатися на прийом можна буде онлайн.