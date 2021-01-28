Covid-19 Україна

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В Україні сформовано понад 500 мобільних бригад, які робитимуть щеплення проти COVID-19

Наразі в Україні сформовано понад 500 мобільних бригад, які через тиждень почнуть навчання, щоб у середині лютого робити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Четвер, 28 січня 2021, 12:35

Про це йдеться в статті #Букв “Як українців вакцинуватимуть проти COVID-19”.

”Зараз сформовано понад 500 мобільних бригад, які через тиждень почнуть навчання, щоб у середині лютого, коли очікується вакцина, вони могли почати роботу”, – повідомив інфекціоніст Федій Лапій, який очолює Національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики (НТГІ), що допомагала складати план вакцинації.

Крім мобільних груп, вакцинацію будуть проводити пункти щеплень.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якщо кампанія вакцинації розпочнеться в лютому-березні, до неї залучать 500 мобільних бригад і 4250 кабінетів щеплень, то до кінця 2021 року будуть вакциновані 14 млн людей, або 34 % населення.

Планується, що одна мобільна бригада зможе зробити близько 100 щеплень за добу, в пунктах вакцинації охоплення буде меншим, але з кращою доступністю – дізнатися про їхнє розташування та записатися на прийом можна буде онлайн.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
  • Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Коронавірус

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