В Україні запустили пілотний проєкт з оцифрування. Початковим майданчиком для реалізації програми цифрового збереження обрано Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відтак, у межах проєкту компанія повністю на безоплатній основі передає унікальну систему для оцифрування включно із високоточною системою цифрової камери компанії “Digital Transitions” – DT Atom.

Заплановане налаштування обладнання та двотижневе навчання для співробітників заповідника та його партнерів. Планується оцифрувати 15 000 об’єктів, у тому числі 2500 документів із фондів заповідника.

Зокрема, до першочергових об’єктів оцифрування відібрали частину площинного живопису, ікони лаврської іконописної майстерні, різьблені дерев’яні кліше, гравюри та велику кількість унікальних рукописних креслень, які є в одному примірнику і датуються 17-19 століттями.

За словами заступниці очільника Мінкульту Анастасії Бондар, цей проєкт для Лаври розпочинається дуже вчасно, адже стане частиною значно більшого і важливішого процесу повернення до свого глибокого українського коріння і набуття нових форм та змісту.

Зазначимо, що раніше надзвичайний фонд спадщини ЮНЕСКО схвалив проєкт допомоги Міністерству культури та інформаційної політики України на 1,5 мільйона доларів для розвитку інструментів цифровізації у сфері культурної спадщини України.