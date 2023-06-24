Джерело: Міністерство економіки України в Telegram
В Україні вироблятимуть машини для розмінування // 3 фото
“Меморандуми про взаєморозуміння з хорватською корпорацією “DOK-ING d.o.o.” та данським виробником HYDREMA підписали в рамках Конференції з питань відновлення України в Лондоні”, – зазначили в повідомленні.
В Україні буде локалізоване виробництво роботизованих систем для розмінування західних зразків.
Український бізнес також вироблятиме компоненти обладнання для Hydrema, яке постачатимуть на вітчизняний ринок, та експортуватимуть в інші країни.
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