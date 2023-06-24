У Міністерстві економіки повідомили про те, що в Україні почнуть виробляти машини для розмінування територій.

Джерело: Міністерство економіки України в Telegram





В Україні вироблятимуть машини для розмінування // 3 фото

“Меморандуми про взаєморозуміння з хорватською корпорацією “DOK-ING d.o.o.” та данським виробником HYDREMA підписали в рамках Конференції з питань відновлення України в Лондоні”, – зазначили в повідомленні.

В Україні буде локалізоване виробництво роботизованих систем для розмінування західних зразків.

Український бізнес також вироблятиме компоненти обладнання для Hydrema, яке постачатимуть на вітчизняний ринок, та експортуватимуть в інші країни.