Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1764 людини, з них 26 – за останню добу.
Одужали вже 40 613 людей, за добу – 737.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано-Франківській області – 127 та Києві – 108.
Нових випадків COVID-19 не виявили у Кіровоградській та Херсонській областях.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.