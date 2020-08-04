В Україні станом на 4 серпня підтверджено 74 219 випадків COVID-19, за добу виявили 1061 новий випадок.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1764 людини, з них 26 – за останню добу.

Одужали вже 40 613 людей, за добу – 737.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано-Франківській області – 127 та Києві – 108.

Нових випадків COVID-19 не виявили у Кіровоградській та Херсонській областях.