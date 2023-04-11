Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Загалом законопроєкт підтримали 290 депутатів.
Зокрема, заборонено використання, продаж та передача феєрверків, салютів та петард. Утім, заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Проєкт Закону народні депутати раніше підтримали у першому читанні ще в серпні 2022 року.
Раніше відповідну петицію підтримав президент України Володимир Зеленський: “Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їх ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні”, – відповів він.
Нагадаємо, що раніше у Подільському районі Києва місцевий мешканець запустив салюти – попри офіційні застереження. Через це йому загрожувало до 5 років обмеження волі.
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