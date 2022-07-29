Про це повідомив український військовий та блогер Анатолій Штефан у Twitter.
Збройні сили України ліквідували військового журналіста та блогера Дмитра Леонтьєва із Воронежа. Він знімав пропагандистські сюжети для російського телебачення.
“Військовий журналіст та старший лейтенант Дмитро Леонтьєв поїхав знімати в Україну під час широкомасштабного вторгнення РФ сюжети для російської пропаганди, де успішно зробив “крок доброї волі” – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!” – прокоментував український військовослужбовець Анатолій Штефан.
За даними російських ЗМІ, Дмитру Леонтьєву було 32 роки. Він закінчив факультет журналістики Воронезького державного університету у 2012 році за спеціальністю “Військова журналістика”.
Коли саме загинув Дмитро Леонтьєв наразі не уточнюється. Проте поховали його 27 липня у Воронежі на лісовому цвинтарі.
Нагадаємо, що в Україні триває 156-та доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. За цей час російські окупанти втратили понад 40 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.
- Крім того, у Міністерстві оборони РФ не вистачає бойової піхоти, тому Росія залучає до повномасштабної війни проти України найманців з приватної військової компанії “Вагнер”.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує інституціоналізацію своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах України для їх підготовки до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до Росії.
- У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничне полотно та травмовано п’ятеро осіб серед цивільного населення.