Під час повномасштабної війни Росії проти України загинув російський блогер та журналіст Дмитро Леонтьєв.

Про це повідомив український військовий та блогер Анатолій Штефан у Twitter.

Збройні сили України ліквідували військового журналіста та блогера Дмитра Леонтьєва із Воронежа. Він знімав пропагандистські сюжети для російського телебачення.

“Військовий журналіст та старший лейтенант Дмитро Леонтьєв поїхав знімати в Україну під час широкомасштабного вторгнення РФ сюжети для російської пропаганди, де успішно зробив “крок доброї волі” – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!” – прокоментував український військовослужбовець Анатолій Штефан.

За даними російських ЗМІ, Дмитру Леонтьєву було 32 роки. Він закінчив факультет журналістики Воронезького державного університету у 2012 році за спеціальністю “Військова журналістика”.

Коли саме загинув Дмитро Леонтьєв наразі не уточнюється. Проте поховали його 27 липня у Воронежі на лісовому цвинтарі.

Нагадаємо, що в Україні триває 156-та доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. За цей час російські окупанти втратили понад 40 тисяч своїх армійців та декілька тисяч одиниць озброєння й військової техніки.