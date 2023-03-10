Подільський районний суд Києва прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia – стосовно експрезидента Віктора Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони України у справі про підбурювання до дезертирства й організацію незаконного переправлення через державний кордон.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак, ухвалення судом цього рішення дозволяє провести судовий розгляд та прийняти остаточне рішення за пред’явленим обвинуваченням без участі обвинувачених.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року експрезидент України Віктор Янукович, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил РФ двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до Росії.

Цього ж дня Янукович, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої охорони, до вчинення дезертирства.

“Експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України). Його колишньому охоронцю – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 408 КК України)”, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

А також зазначається, що оскільки експрезидент та його головний охоронець тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ДБР за спеціальною (заочною) процедурою.

Крім того, нещодавно Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна та Мінкульту конфісковані активи експрезидента Віктора Януковича, зокрема на території урядової резиденції “Межигір’я”.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 3 березня.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що активи Віктора Януковича, зокрема й зареєстровані на його сина Олександра Януковича, переходять в управління держави. Рішенням уряду Міністерству культури та інформаційної політики в управління передано майно, що має культурну та історичну цінність – ікони, картини, книги, серед яких є надзвичайно цінні, скульптури, предмети антикваріату тощо. Це більше півтисячі цінностей, що стануть надбанням українського народу.

Крім того, інше майно, зокрема те, що перебуває нині на тимчасово окупованих територіях, передано в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації чи передачі в оренду. При цьому частину активів, що перебувають на території резиденції “Межигір’я”, передано ФДМУ до моменту включення їх до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.