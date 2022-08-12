Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Відтак за допомогою цього інструмента рідні та близькі зможуть здійснити швидкий пошук даних про українських військових, які потрапили у полон або зникли безвісти.
Для того, аби визначити статус особи, яку розшукують, необхідно подати ідентифікаційний код, ПІБ, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує. А також ПІБ, дату народження та ідентифікаційний номер зниклої людини.
Щодня – з 9:00 до 23:00 – ці запити опрацьовує Національне інформаційне бюро.
У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:
- Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості;
- Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа у полоні;
- Дані є, особа ймовірно перебуває у полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ);
- Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ;
- Полонену особу звільнено під час обмінів.
Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ України опублікувало алгоритм дій про визнання особи зниклою безвісти для родичів та членів сім’ї, які розшукують зниклих рідних.
- Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти людей в умовах повномасштабної війни Росії проти України.
- Застосунок “Дія” прийматиме інформацію про житло, зруйноване російськими загарбниками ще з 2014 року.
- У застосунку “Дія” створено чат-бот “єВорог”, в якому можна передавати інформацію про російських загарбників та колаборантів.