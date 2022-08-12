В Україні створили спеціальний чат-бот у Telegram для пошуку даних про військовополонених та зниклих безвісти під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відтак за допомогою цього інструмента рідні та близькі зможуть здійснити швидкий пошук даних про українських військових, які потрапили у полон або зникли безвісти.

Для того, аби визначити статус особи, яку розшукують, необхідно подати ідентифікаційний код, ПІБ, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує. А також ПІБ, дату народження та ідентифікаційний номер зниклої людини.

Щодня – з 9:00 до 23:00 – ці запити опрацьовує Національне інформаційне бюро.

У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:

Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості;

Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа у полоні;

Дані є, особа ймовірно перебуває у полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ);

Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ;

Полонену особу звільнено під час обмінів.

Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ України опублікувало алгоритм дій про визнання особи зниклою безвісти для родичів та членів сім’ї, які розшукують зниклих рідних.