З 6 травня набув чинності підписаний президентом України закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану.

Підтверджувальними документами є складені акти за результатами огляду такого об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації (за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території).

Нагадаємо, що з 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.

Всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не відремонтовано, зможуть скористатись послугою “єВідновлення” для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Насамперед мовиться про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Програму розроблено спільно з Міністерством цифрової інформації України, USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” та Світовим банком.

У Мінінфраструктури зазначили, що за даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджень чи руйнувань зазнали майже 18 500 житлових багатоповерхівок та понад 142 000 приватних домівок.

У межах програми будуть відновлювати будинки, які зазнали незначних пошкоджень.

Для того, щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу “єВідновлення” максимально цифровізували та спростили для громадян.

Подати заявку на допомогу можна в застосунку “Дія” у декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги.

Скористатись послугою можуть всі громадяни України, чиє житло пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат у гуртожитку.

Водночас громадяни, які вже відремонтували своє житло, на даний час не можуть претендувати на державну допомогу.