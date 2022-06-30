Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надала інструкцію щодо того, як діяти у разі відкриття посилання з вірусом.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Відкриття посилання з вірусом ще не означає, що всі збережені файли на комп’ютері будуть обов’язково втрачені. У більшості випадків можна виправити проблему без втрати даних.

Якщо все ж таки зараження вірусом комп’ютера сталося, то дії щодо розв’язання цієї проблеми можуть бути різні. Все залежить від виду вірусу і від того, чи встановлений на комп’ютері антивірус, який має бути на кожному пристрої.

Нагадаємо, що за захист від вірусів комп’ютерів, на яких встановлено операційну систему Windows 10 та Windows 11 відповідає служба “Безпека у Windows” із вбудованою антивірусною програмою “Антивірус Microsoft Defender”.

Вона постійно сканує системи на наявність різноманітних загроз, а також автоматично встановлює необхідні для безпечного користування оновлення. Тому, якщо випадково відкрити шкідливий файл, то служба миттєво відреагує на небезпеку і надішле попередження.

Звісно можна використовувати й інші антивірусні програми. Проте варто пам’ятати, що при встановленні на комп’ютер стороннього антивірусу, “Антивірус для Microsoft Defender” вимикається автоматично.

Для того, щоб позбавитися від вірусу на комп’ютері необхідно:

Запустити антивірус та здійснити перевірку комп’ютера на наявність загроз;

Коли загрозу знайдено, антивірус перемістить її в “карантин”. Тоді потрібно видалити звідти заражений файл чи програму;

Очистити кошик перед перезавантаженням комп’ютера.

Якщо на комп’ютері не встановлений антивірус, можна скористатися утилітами – допоміжними програмами для одноразової перевірки пристрою на віруси. Якщо не вдалося видалити вірус на комп’ютері, можна перевстановити операційну систему або скинути пристрій до заводських налаштувань. Або ж варто звернутися за допомогою до фахівців.

У випадку, коли завантаження вірусу сталося на робочому комп’ютері, потрібно відразу повідомити про це службу з кібербезпеки, ІТ-службу своєї компанії чи установи.