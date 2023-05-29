Енергосистема України працює з резервом потужності – дефіциту електроенергії немає. Після чергових нічних російських атак влучань та пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури не зафіксовано.

Джерело: Міненерго.

Росіяни продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з Росією терени. Зокрема, у Донецькій області внаслідок атак знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій – 27 населених пунктів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади продовжують роботу там, де дозволяє безпекова ситуація.

За добу повернули світло до майже 29 тисяч споживачів. Більшість з них – абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.

У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж. Серед таких об’єктів – атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Попри це, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

“У денну частину доби (з 10:45 до 16:00 години) були застосовані обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт-год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт-год”, – додали в міністерстві.

Раніше споживачів закликали заощаджувати електроенергію у вечірні години (19:00 — 22:00). У пресслужбі надавали наступні поради:

за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;

намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);

не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;

кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита – краще кип’ятити воду на ній.

За добу обсяг газу в підземних сховищах зріс на 27,1 мільйона кубометрів, а запаси складають понад 9,4 мільярда метрів кубічних.