Джерело: Міненерго.
Росіяни продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з Росією терени. Зокрема, у Донецькій області внаслідок атак знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій – 27 населених пунктів.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади продовжують роботу там, де дозволяє безпекова ситуація.
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За добу повернули світло до майже 29 тисяч споживачів. Більшість з них – абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.
У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж. Серед таких об’єктів – атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Попри це, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.
“У денну частину доби (з 10:45 до 16:00 години) були застосовані обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт-год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт-год”, – додали в міністерстві.
Раніше споживачів закликали заощаджувати електроенергію у вечірні години (19:00 — 22:00). У пресслужбі надавали наступні поради:
- за можливості, переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке;
- намагатись не включати одночасно потужні прилади (наприклад, бойлер та пральну машину);
- не вмикати кондиціонер у пікові години споживання. При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли;
- кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час. Якщо у вас є газова плита – краще кип’ятити воду на ній.
За добу обсяг газу в підземних сховищах зріс на 27,1 мільйона кубометрів, а запаси складають понад 9,4 мільярда метрів кубічних.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко на засіданні групи G7+ заявив, що Україна готує енергетичну систему до наступної зими з урахуванням можливих військових загроз.
- Загальний збиток, завданий українській енергосистемі України атаками російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.
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