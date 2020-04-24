Під час призову до місць служби допускатимуть лише тих, хто пройде обсервацію і буде підтвердження, що вони точно не заражені COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми “Право на владу”.

“Зараз ми постійно працюємо з Міністерством оборони і з іншими силовими структурами. У нас відбуваються щоденні спільні наради, де ми промовляємо і приймаємо рішення, які повинні впливати на епідемічну ситуацію в тих силових структурах і в оборонних структурах, які сьогодні несуть і захищають наші кордони”, – розповів Ляшко.

За його словами, зараз людство зіштовхнулося зі значною епідемією, тому вкрай важливо зберегти боєздатність армії.

“Так, в Міністерстві оборони є своя санітарно-епідеміологічна служба, яка була збережена, яка сьогодні працює і виконує свої функції. Але ми всі повинні розуміти, що ми живемо в період епідемії і значної епідемії, такої пандемії у світі не було, тому основне наше завдання сьогодні – це зберегти, в тому числі, боєздатність нашої армії. Тому всі заходи, які приймаються сьогодні Міністерством оборони, зокрема для призову, вони прораховують ризики. І будуть допускатися люди до місць служіння, місць несення служби тільки після того, як вони пройдуть обсервацію і матимуть чітке підтвердження того, що вони не можуть занести збудник коронавірусної хвороби до місць дислокації Збройних Сил”, – зазначив Ляшко.

На відео з 1 год. 14 хв. 32 сек.

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