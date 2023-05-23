Засновник гуманітарної організації “Врятуймо Україну”, уповноважений президента України з прав дитини у 2014 -2021 рр. Микола Кулеба повідомив, що в Україну вдалося повернула ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни.

Джерело: Микола Кулеба/Facebook

Він зауважив, що ця рятувальна місія вийшла дуже складною.

“17-річному Денису, за яким їхала хрещена мама, так і не вдалося повернутися в Україну. Росіяни затримали Ольгу, забрали усі документи й телефон. Дві доби її допитували представники ФСБ та погрожували ув’язненням на 15 років. Жінці так і не дали змогу забрати хрещеного сина, натомість її відправили в Мінськ, протримали там ще добу й відпустили. Ользі довелося просити допомоги в Червоного Хреста, що такими питаннями не займається”, – мовиться у дописі Кулеби.

Ще одним викликом для команди стало повернення 11-річного Сергія. Кулеба зазначив, що хлопець-сирота з Вовчанську після повномасштабного вторгнення опинився з єдиною рідною сестрою по різні боки фронту. Проте 18-річна Ксенія вирішила будь-що повернути брата додому. Росіяни також всіляко перешкоджали возз’єднанню родини, використовуючи психологічний тиск і маніпулятивні методи. Колишній омбудсмен констатував, що дівчині довелося пережити чимало випробувань, аби забрати Сергія додому.

Кулеба зауважив, що зараз діти й батьки вже в Україні і з ними все добре.

Він додав, що завдяки рятувальним операціям Save Ukraine 108 юних українців вже на Батьківщині.

Раніше Кулеба повідомляв, що всі діти, яких повернула в Україну організація “Збережи Україну”, заявили, що ніхто в Росії не шукає їхніх батьків в Україні. Та розповідав, що “були діти, які за п’ять місяців п’ять разів міняли місце проживання, деякі діти кажуть, що жили з щурами і тарганами”.

Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.

Зауважимо, з 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Також нагадаємо, що органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% із тих громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україну.