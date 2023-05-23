Джерело: Микола Кулеба/Facebook
Він зауважив, що ця рятувальна місія вийшла дуже складною.
“17-річному Денису, за яким їхала хрещена мама, так і не вдалося повернутися в Україну. Росіяни затримали Ольгу, забрали усі документи й телефон. Дві доби її допитували представники ФСБ та погрожували ув’язненням на 15 років. Жінці так і не дали змогу забрати хрещеного сина, натомість її відправили в Мінськ, протримали там ще добу й відпустили. Ользі довелося просити допомоги в Червоного Хреста, що такими питаннями не займається”, – мовиться у дописі Кулеби.
Ще одним викликом для команди стало повернення 11-річного Сергія. Кулеба зазначив, що хлопець-сирота з Вовчанську після повномасштабного вторгнення опинився з єдиною рідною сестрою по різні боки фронту. Проте 18-річна Ксенія вирішила будь-що повернути брата додому. Росіяни також всіляко перешкоджали возз’єднанню родини, використовуючи психологічний тиск і маніпулятивні методи. Колишній омбудсмен констатував, що дівчині довелося пережити чимало випробувань, аби забрати Сергія додому.
Кулеба зауважив, що зараз діти й батьки вже в Україні і з ними все добре.
Він додав, що завдяки рятувальним операціям Save Ukraine 108 юних українців вже на Батьківщині.
Раніше Кулеба повідомляв, що всі діти, яких повернула в Україну організація “Збережи Україну”, заявили, що ніхто в Росії не шукає їхніх батьків в Україні. Та розповідав, що “були діти, які за п’ять місяців п’ять разів міняли місце проживання, деякі діти кажуть, що жили з щурами і тарганами”.
Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.
Зауважимо, з 2 травня всі дані про зниклих будуть вносити у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.
Також нагадаємо, що органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% із тих громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію Україну.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.