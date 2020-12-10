В «Укрзалізниці» розповіли, як працюватимуть під час локдауну

Під час локдауну, який діятиме з 8 по 24 січня 2021 року, рух потягів “Укрзалізниці” обмежувати не будуть.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” повинні забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири повинні дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.

“Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею”, — заявив член правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.