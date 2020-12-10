В «Укрзалізниці» розповіли, як працюватимуть під час локдауну

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” повинні забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири повинні дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.
“Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею”, — заявив член правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.