Про це вона сказала в інтерв’ю Obozrevatel TV.
Як відомо, з березня лише 8 категорій громадян України та інших третіх країн можуть відвідувати країни Шенгенської зони. Водночас всередині Шенгену громадяни можуть пересуватися без обмежень.
Стефанішина зауважила, що деякі країни ЄС мають гірші показники захворюваності на COVID-19, ніж Україна, і це “формує певне відчуття несправедливості”.
Водночас вона запевнила, що українські дипломати ведуть індивідуальний діалог з країнами Європейського Союзу з приводу послаблення обмежень та відкриття кордонів.
Це, за її словами, “не станеться одномоментно для всіх, це буде поступовий процес”. А очікувати можливого послаблення обмежень можна, на її думку, не раніше кінця вересня.
“Враховуючи, що весь світ очікує другу хвилю коронавірусу, можливо, вона буде, можливо, це будуть регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність важко говорити”, — сказала Стефанішина.
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Нагадаємо, кілька днів тому віцепрем’єр-міністерка повідомила, що послаблень при в’їзді до ЄС українцям слід очікувати не раніше вересня.
- 28 липня МОЗ оновило список країн, прибуваючи з яких потрібно проходити обсервацію або тестуватися на COVID-19. До нього увійшли популярні серед українських туристів Албанія та Болгарія.
- Раніше у МЗС назвали 23 країни, які відкриті для українців.