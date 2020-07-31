Як відомо, з березня лише 8 категорій громадян України та інших третіх країн можуть відвідувати країни Шенгенської зони. Водночас всередині Шенгену громадяни можуть пересуватися без обмежень.

Стефанішина зауважила, що деякі країни ЄС мають гірші показники захворюваності на COVID-19, ніж Україна, і це “формує певне відчуття несправедливості”.

Водночас вона запевнила, що українські дипломати ведуть індивідуальний діалог з країнами Європейського Союзу з приводу послаблення обмежень та відкриття кордонів.

Це, за її словами, “не станеться одномоментно для всіх, це буде поступовий процес”. А очікувати можливого послаблення обмежень можна, на її думку, не раніше кінця вересня.