Про це повідомляє пресслужба посольства України в США.
Захід відкрив посол України в США Володимир Єльченко, звернувшись до всіх присутніх із закликом “нагадувати всьому світові про те безцінний подвиг, який здійснили герої Небесної Сотні для України, втративши свої життя в боротьбі за шанс незалежності, демократичності і процвітання нашої країни”.
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Також до учасників меморіальної церемонії звернулися керівники американських українських організацій – Ukrainian National Information Service (UNIS), U.S.-Ukraine Foundation, United Help Ukraine, US Ukrainian Activists.
На завершення церемонії прозвучали гімни України та США. Учасники запалили поминальні свічки і провели панахиду, яку відправили священнослужителі Української Православної та Греко-католицької церков.
Фото: Embassy of Ukraine in the USA
Як відомо, Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі в грудні 2019 року. Під керівництвом нової прокурорської групи колишні “беркутівці”, обвинувачені у справі про загибель активістів Майдану в 2014 році, – Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко були звільнені і передані для обміну утримуваними особами між владою України і бойовиками “ДНР/ЛНР”.
14 січня Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі колишніх “беркутівців”.
- Раніше сім’ї загиблих Героїв Небесної Сотні вимагали від генерального прокурора Руслана Рябошапки повернути виключених прокурорів у рамках справи про розстріли активістів Майдану. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів.