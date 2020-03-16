У Запоріжжі закриють всі, крім продуктових магазинів і аптек

Про це повідомляється на публічній сторінці голова Запорізької обласної адміністрації.
“Так, у нас в місті поки немає жодного хворого коронавірусом. Але ми повинні зробити все, щоб попередити поширення захворювання”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що в місті буде припинена робота:
– всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
– кінотеатрів, музеїв, театрів, галерей і бібліотек;
– ресторанів, кафе;
– розважальних центрів і клубів, спортивних майданчиків;
– басейнів, спортзалів і фітнес-клубів;
– торгово-розважальних центрів;
– всіх ринків.
“Комунальний транспорт працюватиме в штатному режимі. Прошу запорожців відповідально поставитися до збереження власного здоров’я та обмежити пересування по місту з можливістю працювати і залишатися у вільний час вдома”, – додав глава ОДА.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.