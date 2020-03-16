У Запоріжжі закриють всі, крім продуктових магазинів і аптек

Голова Запорізької обласної державної адміністрації оголосив про введення в Запоріжжі суворих заходів карантину через епідемію китайського коронавірусу.

Про це повідомляється на публічній сторінці голова Запорізької обласної адміністрації.

“Так, у нас в місті поки немає жодного хворого коронавірусом. Але ми повинні зробити все, щоб попередити поширення захворювання”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в місті буде припинена робота:

– всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

– кінотеатрів, музеїв, театрів, галерей і бібліотек;

– ресторанів, кафе;

– розважальних центрів і клубів, спортивних майданчиків;

– басейнів, спортзалів і фітнес-клубів;

– торгово-розважальних центрів;

– всіх ринків.

“Комунальний транспорт працюватиме в штатному режимі. Прошу запорожців відповідально поставитися до збереження власного здоров’я та обмежити пересування по місту з можливістю працювати і залишатися у вільний час вдома”, – додав глава ОДА.