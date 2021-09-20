Про це заявив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький, інформує пресслужба політсили.

За його словами, ТСК під керівництвом Мар’яни Безуглої намагалася не допустити на засідання депутатів опозиційних фракцій. Коли Василь Бурба почав давати свідчення щодо спецоперації із затримання “вагнерівців”, Безугла перервала його на моменті, коли могли бути оприлюднені відомості про роль вищого керівництва держави у зриві спецоперації.

“Вони почали засідання. Ми як представники від опозиційних політичних сил, від “Європейської Солідарності”, “Голосу” прийшли на цю комісію. Члени ТСК дуже довго не хотіли, щоб ми брали участь в цьому засіданні. Ми не претендували на те, щоб там голосувати, ми не є членами ТСК. Але ми хотіли як спостерігачі бути присутніми на засіданні комісії, і закон нам дозволяє це робити. Вони проголосували проти, потім погодились, що за законом вони не можуть народних депутатів у приміщенні Верховної Ради обмежити в присутності на комісії, тому що закон дозволяє нам таке право”, – пояснив Княжицький.

Нардеп розповів, що на засідання ТСК прийшов Бурба й почав давати свідчення. Перед цим усі учасники засідання підписали допуск до державної таємниці, тобто взяли на себе певні зобов’язання щодо нерозголошення певних даних, які є державною таємницею”.

“Після того, як Бурба дійшов до найцікавішого у своїй розповіді, Безугла оголосила перерву, і ще декілька членів вийшли перед цим на погоджувальну раду. Але комісія була відкрита, і для цього кворум не потрібен, щоб заслуховувати. Велася стенограма. Вони сказали, що не дають нам дозволу слухати цю комісію і продовжили перерву, а потім попросили покинути кабінет”, – говорить нардеп.

Княжицький зазначив, що для нього було важливо те, що сказав Бурба, адже він хотів впевнитися, що українські розвідники працювали чесно і самовіддано.

“Ще на минулому засіданні члени комісії говорили, що вони прийняли рішення звернутися, щоб надати державну охорону і захистити тих людей, які брали участь у цих заходах. Але, на жаль, досі це не зроблено. Вони відчувають погрози, тиск з боку влади. Вони відчувають переслідування. Звичайно, це ганебна ситуація, тому що це ті люди, яких потрібно охороняти хоча б від країни-агресора”, – переконаний нардеп.

Княжицький наголосив, що фактично Бурба підтвердив ту інформацію, яка була оприлюднена в українських та іноземних ЗМІ.

“Він в принципі підтвердив все те, що ми бачили в розслідуваннях численних телевізійних каналів, зокрема CNN. Жодних спростувань того, що там було передано, не було. І на найцікавішому місці, коли мова зайшла про те, хто ж знав про це, Бурба спочатку про це сказав, потім хотів розповісти, як це відбувалося, – вони закрили комісію і заборонили нам брати в цьому участь…Як я переконався, є всі підстави, щоб притягати за зраду певних посадових осіб”, – повідомив Княжицький.

Як відомо, Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо “вагнерівців”, відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.