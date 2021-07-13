До інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гаєна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За такого синдрому імунна система особи вражає власні периферійні нерви. Найчастіше синдром буває у дорослих людей та чоловіків. Навіть при найважчій формі синдрому, пацієнти одужують майже в 100% випадків.

У FDA класифікували шанси такого побічного ефекту після вакцинації проти коронавірусу, як “дуже низькі”. Однак, якщо особа отримала щеплення цією вакциною, після чого в неї виникли слабкість та поколювання чи труднощі при ходьбі — слід звернутися по медичну допомогу.

Ризик набуття синдрому зберігається протягом шести тижнів після щеплення.

Серед випадків, коли особи скаржилися на синдром, було зафіксовано 95 фактів. Всі особи потребували госпіталізації. Одна особа померла. Більшість випадків зафіксовано у чоловіків до 50 років. Загалом у США 12,8 млн осіб отримали вакцини J&J.

Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром, в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.