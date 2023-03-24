Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.
Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до “вказаного підозрюваного” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.
У випадку внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.
Запобіжний захід діятиме до 20 квітня включно. Ухвалу можна оскаржити безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення рішення.
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