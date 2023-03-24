Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому раднику голови Фонду державного майна України (ФДМУ), який брав участь у незаконній схемі з заволодінням коштів під керівництвом ексголови Фонду.

Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до “вказаного підозрюваного” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави.

У випадку внесення застави підозрюваний буде зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.

Запобіжний захід діятиме до 20 квітня включно. Ухвалу можна оскаржити безпосередньо до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня оголошення рішення.

Нагадаємо, що ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко у листопаді 2021 року подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.