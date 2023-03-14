Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.

Як повідомляється, змінити запобіжний просили після того, як Коболєв вніс лише частину раніше призначеної застави (107 млн із 229 млн грн). Прокурори просили суддів змінити запобіжний захід на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави 365 млн грн. Натомість – адвокати були проти.

Зазначено, що в підсумку до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.

Варто нагадати, що раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Наголошено, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії “Нафтогазу” ще 12 мільйонів доларів.