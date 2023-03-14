Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції.
Як повідомляється, змінити запобіжний просили після того, як Коболєв вніс лише частину раніше призначеної застави (107 млн із 229 млн грн). Прокурори просили суддів змінити запобіжний захід на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави 365 млн грн. Натомість – адвокати були проти.
Зазначено, що в підсумку до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов’язків додали новий – носити електронний браслет.
Варто нагадати, що раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.
Наголошено, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії “Нафтогазу” ще 12 мільйонів доларів.
- Станом на сьогодні суддя ВАКС не ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу ексголові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву та продовжить розгляд в понеділок, 13 березня 2023 року.
- 1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.
- Колишній керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв прокоментував оголошення йому підозри щодо розкрадання понад 229 млн гривень.
- Прокуратура просить застосувати до ексглави НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.