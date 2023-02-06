Відповідні коментарі залишила Іванна Плантовська під власним дописом у Facebook.
Коментаторів обурило, що після скандалу, коли пресофіцерка ДПСУ опублікувала фото з відпочинку у Парижі, вона продовжує коментувати своє ставлення до ситуації. Користувачів обурило, що Плантовська й надалі демонструє розкішне життя, поки інші прикордонники та бійці перебувають на війні.
Коли їй зробили зауваження, то пресофіцерка відповіла, що “Таких “епатажних”, як ви, я буду дратувати все життя, бо вам – ще як до неба рачки”.
Іншому коментатору вона відповіла, щоб він не рахував її кошти, бо своїх не має.
Під час першого скандалу у коментарі “УНІАН” речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що не має права коментувати особисте життя прикордонників. Утім, йому було “прикро”, що поки багато бійців ДПСУ захищають Україну зі зброєю в руках і гинуть за країну, є ті, котрі “хизуються своїм розкішним особистим життям”.
- Пресофіцерку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванну Плантовську, яка демонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели у житомирський загін на посаду, не пов’язану із комунікацією.
- Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків через те, що ймовірно подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові, що є пішохідною зоною. Наразі призначено службове розслідування.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці виїжджатимуть за межі України виключно у відрядження. Рішення РНБО стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.