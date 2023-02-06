Пресофіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, яку перевели з Одеси у Житомирський прикордонний загін, знову втрапила у скандал. У коментарях під своєю фотографією вона висміяла тих, у кого "нема грошей", заявивши, що їм до неї – "як до неба рачки".

Відповідні коментарі залишила Іванна Плантовська під власним дописом у Facebook.

Коментаторів обурило, що після скандалу, коли пресофіцерка ДПСУ опублікувала фото з відпочинку у Парижі, вона продовжує коментувати своє ставлення до ситуації. Користувачів обурило, що Плантовська й надалі демонструє розкішне життя, поки інші прикордонники та бійці перебувають на війні.

Коли їй зробили зауваження, то пресофіцерка відповіла, що “Таких “епатажних”, як ви, я буду дратувати все життя, бо вам – ще як до неба рачки”.

Іншому коментатору вона відповіла, щоб він не рахував її кошти, бо своїх не має.

Під час першого скандалу у коментарі “УНІАН” речник ДПСУ Андрій Демченко сказав, що не має права коментувати особисте життя прикордонників. Утім, йому було “прикро”, що поки багато бійців ДПСУ захищають Україну зі зброєю в руках і гинуть за країну, є ті, котрі “хизуються своїм розкішним особистим життям”.