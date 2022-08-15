Європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію.

Про це пише видання Bloomberg.

Тарифи на електроенергію на наступний рік у Німеччині зросли на 3% – до 474 євро за МВт-год, за даними European Energy Exchange. Це майже в шість разів більше у порівнянні з минулим роком, водночас за останні два місяці ціна подвоїлася.

Ринок керується занепокоєнням щодо того, чи зможуть обмежені запаси газу в Європі виробити достатньо електроенергії цієї зими. Атомні потужності Франції надзвичайно низькі, що скорочує можливість експорту електроенергії в найближчі місяці.

Зростання цін на енергоносії позначається на рахунках для домогосподарств і вартості всього, починаючи від приготування їжі й закінчуючи нагріванням скла. Енергетична криза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр, зазначили у виданні.

Так, у Великій Британії за місяць оптова ціна електроенергії за місяць зросла приблизно в сім разів, до приблизно 591 фунта стерлінгів (713 доларів) за мегават-годину.

Еталонні ф’ючерси на нідерландський газ на наступний місяць продовжили зростання минулого тижня, піднявшись на 4,2% в Амстердамі. З червня ціна зросла більш ніж удвічі.

Водночас, за словами аналітика Rystad Energy AS Фабіана Роннінгена, немає чітких ознак скорочення «екстремального» зростання цін. Низькі ядерні, гідроенергетичні та вугільні потужності континенту недостатні, щоб полегшити цей тиск.