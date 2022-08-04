Європейське сховище газу на шляху до досягнення цільового показника – Reuters

Європейські країни на шляху до досягнення цільового показника заповнення газосховищ до початку цієї зими, водночас вартість поповнення запасів становитиме понад 50 мільярдів євро, що в 10 разів більша, ніж середній історичний показник заповнення резервуарів на зиму.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Уряди європейських країн були стурбовані тим, що скорочення постачання РФ через її магістральний газопровід до Німеччини залишить країни не в змозі досягти цілей щодо поповнення сховищ газу на зиму.

Їм вдалося стабільно нарощувати запаси шляхом стримування попиту, переходу з газу на вугілля для деяких електростанцій та збільшення імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ).

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), оприлюдненими в четвер, вже у вівторок сховища газу в Європі були заповнені на 70,54%, перевищивши середній показник за 5 років у 70,32%.

Європейський Союз має на меті заповнити сховище на 80% до 1 листопада, щоб забезпечити буфер для зимових місяців пікового попиту. ЄС також встановив проміжні цілі для кожної країни на кожен місяць.

Німеччина, яка найбільше постраждала від скорочення постачання газу РФ, поставила перед собою вищу ціль і прагне заповнити 95% до листопада.

“ЄС уже перевищив свою проміжну ціль заповнення на 1 вересня на початку липня і все ще встигає досягти мети на 1 листопада”, — зазначив старший юрист Aurora Energy Research з питань сировини Джейкоб Мандел.

Збільшений імпорт ЗПГ допоміг. За даними ICIS, ЄС імпортував 21,36 млн тонн ЗПГ у першій половині 2022 року, проти 8,21 млн тонн за той же період минулого року.

Однак, попри досягнення мети, аналітики застерегли від самовдоволення та попередили, що залежність Європи від російського газу ще далеко не вичерпана.