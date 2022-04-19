Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про успішне відбиття ворожих атаки у Рубіжному та Попасній (Луганська область). За словами Гайдая, українські захисники вбили десятки російських загарбників.

Про це Сергій Гайдай повідомив в етері телемарафону UAразом.

Гайдай підтвердив, що загострення бойових дій у Луганській області вже почалось, ситуація важка, проте українські воїни тримають лінію оборони. Зокрема було відбито наступ росіян у Рубіжному та Попасній.

“Там десятки загиблих у ворога. Наші хлопці також збили безпілотник “Орлан-10″, підбили так само важку техніку. ЗСУ тримають позиції, але вночі було суттєве збільшення атак. Багато обстрілів та авіаударів”, – наголосив очільник Луганської ОВА.

Варто додати, що на своїй сторінці у Facebook Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватись з області до більш безпечних регіонів України.

Він додав, що рішення про виїзд з регіону варто приймати якомога швидше, адже ситуація на Луганщині вкрай загострена.

Сьогодні, за словами Гайдая, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна:

вул. Щербакова, 1а

Щодо жителів Кремінної, то їх очільник Луганщини просить не намагатись виїхати з міста самостійно, адже це небезпечно.