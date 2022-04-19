Про це Сергій Гайдай повідомив в етері телемарафону UAразом.
Гайдай підтвердив, що загострення бойових дій у Луганській області вже почалось, ситуація важка, проте українські воїни тримають лінію оборони. Зокрема було відбито наступ росіян у Рубіжному та Попасній.
“Там десятки загиблих у ворога. Наші хлопці також збили безпілотник “Орлан-10″, підбили так само важку техніку. ЗСУ тримають позиції, але вночі було суттєве збільшення атак. Багато обстрілів та авіаударів”, – наголосив очільник Луганської ОВА.
Варто додати, що на своїй сторінці у Facebook Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини евакуюватись з області до більш безпечних регіонів України.
Він додав, що рішення про виїзд з регіону варто приймати якомога швидше, адже ситуація на Луганщині вкрай загострена.
Сьогодні, за словами Гайдая, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Лисичанськ:
- центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
- КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
Привілля:
- центральна площа;
Сєвєродонецьк:
- міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
Рубіжне:
- Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.
Гірське:
- Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
Попасна:
- вул. Щербакова, 1а
Щодо жителів Кремінної, то їх очільник Луганщини просить не намагатись виїхати з міста самостійно, адже це небезпечно.
- Нагадаємо, протягом минулої доби російські військові знищили 6 будинків у Кремінній на Луганщині. Загалом в області пошкодили чи повністю зруйнували 12 будівель.
- Також 18 квітня стало відомо, що місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Відомо що внаслідок обстрілу міста Золоте (Луганська область) російськими військами щонайменше двоє осіб загинули та четверо поранених.
- Раніше російські солдати обстріляли центр Лисичанська, що на Луганщині, під час погодженого для проведення евакуації мирного населення “режиму тиші”.