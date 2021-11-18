Вчений Майлк Воробєй, який вивчав публічні звіти про ранні випадки COVID-19 в Китаї, заявив, що ВООЗ помилилася, а першим відомий хворим на коронавірусну хворобу була продавчиня на ринку в місті Ухань.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Вчений Майкл Воробєй, провідний експерт з відстеження еволюції вірусів в Університеті Аризони, вивчав публічні звіти про ранні випадки COVID-19 в Китаї.

18 листопада він повідомив у доповіді і журналі Science, що у впливовому розслідуванні Всесвітньої організації охорони здоров’я, ймовірно, хибно зобразили хронологію початка пандемії.

Наприкінці грудня 2019 року лікарі кількох лікарень Уханя помітили таємничі випадки пневмонії у людей, які працювали на оптовому ринку морепродуктів. Незабаром китайські чиновники наказали закрити ринок, а згодом — все місто. Утім кількість випадків захворювання продовжувала зростати.

11 січня 2020 року влада Уханя повідомила, що випадки захворювання сталися на початку місяця. У лютому вони нібито ідентифікували найпершого пацієнта – бухгалтера з Уханя, на прізвище Чен, який захворів 8 грудня. Ця особа не мала зв’язку з ринком, який став центром спалаху хвороби, тож Воробєй поставив висновки під сумнів.

Китайські чиновники та деякі сторонні експерти підозрювали, що високий відсоток випадків, пов’язаних із ринком, міг бути статистичною випадковістю.

Доктор Воробєй своєю чергою стверджує, що новий аналіз зв’язків перших госпіталізованих пацієнтів із цим ринком переконливо свідчать про те, що пандемія почалася саме там.

“У цьому місті з населенням 11 мільйонів людей половина ранніх випадків пов’язана з місцем розміром з футбольне поле. Цю закономірність стає дуже важко пояснити, якщо спалах не почався на ринку”, — пише експерт.

Що відомо про Чена?

У січні цього року дослідники, обрані ВООЗ, відвідали Китай і взяли інтерв’ю з бухгалтером, на прізвище Чен, у якого, як сповіщали, 8 грудня з’явилися симптоми хвороби. У їхній доповіді за березень 2021 року він був описаний як перший відомий випадок.

Вороб’я спантеличило те, що як першого пацієнта описали людину, що не контактувала з тим самим ринком і жила в районі Учан, віддаленому від нього.

Експерт з’ясував, що ця сама людина в інтерв’ю за березень 2020 року повідомляла, що симптоми з’явилися 16 грудня, а не 8, як зазначалося у звітах, і тоді звернулася до лікарні.

Воробєй припустив, що помилка у даті могла бути пов’язана із тим, що 8 грудня Чен так само звертався до лікарів через проблему з зубами. У нього був рецепт на антибіотики, пов’язаний зі стоматологічною операцією.

У липні газета The Washington Post виявила низку невідповідностей у даних про перші випадки захворювання. Зокрема, журналісти зазначали, що за описом випадок за нібито 8 грудня краще відповідає запису з онлайн-бази вірусних зразків, пов’язаних з людиною, яка захворіла 16 грудня. У відповідь ВООЗ обіцяла вивчити невідповідності і виправити звіт, але цього так і не відбулося.

Пітер Дашак, фахівець команди ВООЗ, Він визнав помилку, виявлену Вороб’єм. Він сказав, що експерти організації ніколи не запитувала бухгалтера, коли у нього почалися симптоми. Вони послуговувалися інформацією, яку отримали від місцевих лікарів.

Дашак також зазначив, що інтерв’ювання Чена заводило їх у глухий кут: у бухгалтера не було очевидних зв’язків з ринком тварин, лабораторією чи масовим зібранням.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю своєю чергою відповіла, що дотримується позиції Ляна Ванняня, керівника китайської сторони розслідування ВООЗ, який в лютому стверджував, що перший хворий відчув симптоми 8 грудні і цей випадок не був пов’язаний з ринком.

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Хто ж тоді був першим відомим хворим?

Воробєй виявив, що лікарні сповістили про понад 10 ймовірних випадків COVID-19 до 30 грудня, коли влада дала вказівку шукати зв’язок між захворілими та ринком.

Він визначив, що центральна лікарня Уханя та лікарня Сіньхуа Хубей появили по сім випадків незрозумілої пневмонії до 30 грудня, які згодом виявилися COVID-19. По 4 з 7 в кожній лікарні були пов’язані з ринком.

Воробєй виключив можливість того, що результати на користь ринку спотворені через упередженість констатації

У переглянутій хронології доктор Воробєй стверджує, що найпершим випадком продавчиня морепродуктів, жінка, на ім’я Вей Гуйсянь, у якої з’явилися симптоми приблизно 10-11 грудня. Вона розповідала про це в інтерв’ю різним виданням.

Дашак визнав, що якби команда визначила її як перший відомий випадок, вони б більше детально дослідили, де саме вона працювала, як продукти потрапили до її кіоска тощо.