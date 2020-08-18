У регіонах із "помаранчевої" карантинної зони вчителі викладатимуть у школах у захисних щитках для обличчя.

Про це під час конференції “Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що нещодавно Уряд ухвалив нову постанову про адаптивний карантин, згідно з якою регіони України були розділені на чотири рівні епідеміологічної небезпеки: “червоний”, “помаранчевий”, “жовтий” і “зелений”.

Ляшко зазначив, що в цілому навчання в приміщеннях шкіл буде дозволено в регіонах із “зеленої”, “жовтої” та “помаранчевої” зон.

А в “червоній зоні” навчання проходитиме онлайн (але тільки на період перебування регіону в цій зоні).

“На територіях із “червоним” рівнем небезпеки передбачені найбільш жорсткі обмеження. Тобто відвідування установ освіти буде заборонено, в тому числі і дошкільних закладів… У “червоній” зоні будуть школи зачинені, в “помаранчевій”, “жовтій” та “зеленій” – працюватимуть”, – заявив Ляшко.

За його словами, вчителям у “зеленій” і “жовтій” зонах дозволять проводити уроки без захисних масок.

“Водночас у “помаранчевій” зоні буде рекомендовано вчителям одягати захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес”, – наголосив Ляшко.

За його словами, вчителі та учні повинні заходити в школи в масках, проте в класах дітям можна буде перебувати без маски.

Вчителі та персонал із температурою вище 37,2 градуса не будуть допущені до школи.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують розпочинати уроки в різний час для різних вікових груп, щоб мінімізувати контакти дітей між собою. Вчителі повинні запитувати у дітей про їхнє самопочуття, щоб в разі чого виявити симптоми коронавірусу.

(На відео – з 50:30)